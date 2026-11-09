Transizione di genere, un percorso su misura: «Non esiste una strada uguale per tutti»

Ci sono poi persone che hanno iniziato il percorso altrove e si rivolgono all’EOC per il follow-up. Diverso è invece il caso degli adolescenti. «Nell’adolescente si deve invece considerare lo sviluppo puberale, la situazione psicologica, il contesto familiare e sociale». E se nell’adulto il percorso è già multidisciplinare, «nell’adolescente lo è ancor di più». Una fase delicata, in cui la valutazione endocrinologica pediatrica è particolarmente complessa.