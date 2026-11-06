Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
I dati raccolti nel mese di ottobre registrano una prima lieve diminuzione dei tempi medi di percorrenza tra Sant’Antonino e Contone di 16 secondi
CADENAZZO - L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che nei prossimi giorni è prevista la progressiva attivazione dell’impianto semaforico presso l’incrocio della stazione FFS di Cadenazzo. Si tratta del quarto impianto sui nove previsti da Cadenazzo a Quartino. Dopo l’entrata in servizio dei semafori agli incroci di Via Camoghè, Al Ponte e Cadenazzo Centro avvenuta alla fine del mese di agosto, il nuovo sistema di gestione del traffico verrà completato con l’attivazione dell’impianto presso l’incrocio della stazione FFS di Cadenazzo.
L’attivazione di questo ulteriore impianto consentirà una gestione coordinata dell’intero comparto, sfruttando al meglio l’interazione con gli incroci precedentemente messi in servizio. Nel frattempo, i dati raccolti nel mese di ottobre registrano una prima lieve diminuzione dei tempi medi di percorrenza tra Sant’Antonino e Contone di 16 secondi, che corrispondono a un risparmio complessivo per l’utenza di 42 ore al giorno. Inoltre, si evidenzia un sensibile miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Come per la messa in servizio delle intersezioni precedenti, nelle settimane successive all’attivazione il funzionamento del nuovo impianto sarà oggetto di un attento monitoraggio e delle necessarie regolazioni sulla base dei flussi di traffico, così da ottimizzare ulteriormente le prestazioni dell’intero sistema. I benefici della nuova gestione semaforica saranno ulteriormente consolidati con il completamento del sistema lungo il tratto compreso tra Cadenazzo e Quartino, i cui lavori e l’entrata in esercizio sono programmati nel corso del 2027.
USTRA invita gli utenti a prestare particolare attenzione alla nuova regolazione della circolazione e ringrazia la popolazione e tutti gli utenti per la comprensione e la collaborazione.