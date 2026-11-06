Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Come per la messa in servizio delle intersezioni precedenti, nelle settimane successive all’attivazione il funzionamento del nuovo impianto sarà oggetto di un attento monitoraggio e delle necessarie regolazioni sulla base dei flussi di traffico, così da ottimizzare ulteriormente le prestazioni dell’intero sistema. I benefici della nuova gestione semaforica saranno ulteriormente consolidati con il completamento del sistema lungo il tratto compreso tra Cadenazzo e Quartino, i cui lavori e l’entrata in esercizio sono programmati nel corso del 2027.

USTRA invita gli utenti a prestare particolare attenzione alla nuova regolazione della circolazione e ringrazia la popolazione e tutti gli utenti per la comprensione e la collaborazione.