Scuola media, l'abolizione dei livelli A e B rischia di slittare

BELLINZONA - Il superamento dei livelli A e B in matematica e tedesco alle scuole medie ticinesi potrebbe subire un rinvio di un anno. Come riferisce questa mattina laRegione, nella commissione parlamentare Formazione e cultura sta prendendo piede l'ipotesi di prolungare la sperimentazione avviata nel 2023. L'obiettivo? Raccogliere dati più solidi prima di decidere.