Per parlare di amore, intimità e consenso nell'era digitale
A Canobbio, il 29 novembre, si parlerà di relazioni e violenza di genere. L'evento è organizzato dalla Commissione Opere Sociali del Comune
CANOBBIO - Quando l'interesse diventa controllo? Come cambiano l'amore e l'intimità nell'era digitale? E dove si colloca il confine tra desiderio e pressione? Sono alcuni degli interrogativi al centro dell'incontro «Liberi di amare, liberi di essere. Amore, desiderio e libertà nelle relazioni digitali», in programma domenica 29 novembre, alle 17, nella sala al piano -1 del Municipio di Canobbio.
L'appuntamento, organizzato dalla Commissione Opere Sociali del Comune di Canobbio in collaborazione con l'associazione Officina 6952, si inserisce nell'ambito dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, la campagna che si svolge dal 25 novembre al 10 dicembre. Quest'anno l'attenzione è rivolta in particolare alla violenza di genere digitale, un fenomeno che comprende molestie, sorveglianza, comportamenti di controllo e diffusione non consensuale di contenuti intimi, con conseguenze concrete sulla vita delle persone coinvolte.
Due esperte a confronto
A dialogare saranno Cristina Milani, psicologa, esperta di marketing e comunicazione e autrice del libro Tra swipe e silenzi. L'amore e l'amicizia ai tempi del digitale, e Isabel Londoño Aguilar, sessuologa clinica, counsellor cognitivo-sistemica e consulente di salute sessuale di Zonaprotetta.
La presentazione del volume di Milani offrirà lo spunto per approfondire, attraverso le prospettive della psicologia, della comunicazione e della sessuologia, il modo in cui le tecnologie influenzano la nascita e lo sviluppo delle relazioni affettive.
Tra gli argomenti affrontati ci saranno anche fenomeni sempre più associati alle interazioni online, come il ghosting, l'interruzione improvvisa di ogni comunicazione, l'orbiting e il benching, dinamiche che possono alimentare incertezza e ambiguità nei rapporti.
Dal consenso ai segnali di controllo
Una parte della serata sarà dedicata al consenso e al sexting, con particolare attenzione alle pressioni sessuali e alle violazioni dell'intimità. Il confronto toccherà anche il riconoscimento dei segnali di una relazione problematica e l'importanza di proteggere i propri confini personali. Al centro della riflessione ci sarà inoltre il rapporto tra autostima, libertà individuale e benessere sessuale, con l'obiettivo di fornire strumenti per comprendere le dinamiche di controllo e favorire relazioni basate sul rispetto reciproco.