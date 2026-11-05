Per parlare di amore, intimità e consenso nell'era digitale

Due esperte a confronto

A dialogare saranno Cristina Milani, psicologa, esperta di marketing e comunicazione e autrice del libro Tra swipe e silenzi. L'amore e l'amicizia ai tempi del digitale, e Isabel Londoño Aguilar, sessuologa clinica, counsellor cognitivo-sistemica e consulente di salute sessuale di Zonaprotetta.

La presentazione del volume di Milani offrirà lo spunto per approfondire, attraverso le prospettive della psicologia, della comunicazione e della sessuologia, il modo in cui le tecnologie influenzano la nascita e lo sviluppo delle relazioni affettive.