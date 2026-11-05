Bissone accoglie il Comune di Campione d’Italia
Focus su nuove infrastrutture e accessibilità al centro della collaborazione
Focus su nuove infrastrutture e accessibilità al centro della collaborazione
BISSONE - Il Comune di Campione d’Italia, rappresentato dal sindaco Luca Frigerio, dalla vice sindaca Gaetana Padula Manicone, dall’incaricato del supporto al sindaco per i LL.PP. Christian Toini e dal responsabile di Area Cristian Ghielmetti, è stato ricevuto il 3 novembre 2026 presso la Casa comunale dal Municipio di Bissone.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dialogo tra i due Comuni, uniti da una stretta prossimità territoriale e da interessi comuni legati alla gestione, allo sviluppo ed al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a beneficio delle rispettive comunità.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni temi di particolare interesse per entrambi i Comuni.
Tra questi, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la strada cantonale Bissone-Campione d’Italia, intervento volto a migliorare la sicurezza e la fruibilità del collegamento pedonale tra i due territori. Si è inoltre discusso della gestione e del coordinamento della camera di raccolta del materiale situata in zona Riale Valle della Punta, nonché dell’adeguamento delle fermate dei trasporti pubblici in zona Arco di Campione, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità.
Il confronto ha confermato l’importanza di mantenere un dialogo costante e costruttivo, nella consapevolezza che la collaborazione istituzionale rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare efficacemente questioni di interesse comune ed individuare soluzioni condivise, nell’interesse della popolazione e dell’intero territorio.
L’incontro si è concluso con un momento conviviale, durante il quale i rappresentanti dei due Comuni hanno avuto modo di proseguire lo scambio in un clima cordiale e informale, rinnovando lo spirito di collaborazione e la volontà di consolidare ulteriormente i rapporti tra i due Comuni.