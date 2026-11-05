L'intelligenza artificiale entra in corsia

«L'intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità per comprendere i meccanismi delle malattie e sviluppare approcci sempre più personalizzati alla cura. La sfida non è soltanto quella di far progredire la tecnologia, ma anche di comprendere come queste innovazioni possano tradursi in benefici concreti per la salute delle persone», spiega Silvia Misiti, direttrice della Fondazione.

La giornata si articola in due sessioni. La prima è dedicata ai gemelli digitali, modelli virtuali che integrano dati biologici e clinici per simulare il funzionamento dell'organismo, prevedere l'evoluzione delle malattie e valutare le risposte ai trattamenti: interverranno Giovanna Guidoboni (University of Maine), Julie Josse (Inria) e Simone Pezzuto (Università di Trento). La seconda affronta il ruolo dell'IA nella progettazione di nuove molecole con potenziale terapeutico, con Gisbert Schneider (ETH Zurich), Kamil Tamiola (Peptone) e Janani Durairaj (Università di Losanna). Durante la pausa pranzo saranno presentati i poster selezionati nell'ambito della Call for Abstracts.