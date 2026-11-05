L'intelligenza artificiale entra in corsia
Domani a Lugano un forum sui gemelli digitali e i farmaci del futuro, organizzato da IBSA Foundation e IDSIA USI-SUPSI
LUGANO - Modelli virtuali dei pazienti capaci di prevedere l'evoluzione di una malattia, algoritmi che disegnano nuove molecole terapeutiche: l'intelligenza artificiale sta cambiando la ricerca biomedica. A queste prospettive è dedicato il Forum scientifico "Artificial Intelligence in Biomedicine: from basic research to clinical application", in programma venerdì 6 novembre 2026 a Lugano, nell'Aula polivalente del Campus Est USI-SUPSI.
L'appuntamento è organizzato da IBSA Foundation per la ricerca scientifica con l'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale (IDSIA USI-SUPSI), ed è promosso dall'Istituto oncologico di ricerca (IOR) e dall'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), affiliati all'USI, e dall'istituto MeDiTech della SUPSI. Riunirà esperti internazionali di biologia, medicina e scienze computazionali per discutere le innovazioni più recenti e le difficoltà di trasferirle dalla ricerca di base alla pratica clinica.
«L'intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità per comprendere i meccanismi delle malattie e sviluppare approcci sempre più personalizzati alla cura. La sfida non è soltanto quella di far progredire la tecnologia, ma anche di comprendere come queste innovazioni possano tradursi in benefici concreti per la salute delle persone», spiega Silvia Misiti, direttrice della Fondazione.
La giornata si articola in due sessioni. La prima è dedicata ai gemelli digitali, modelli virtuali che integrano dati biologici e clinici per simulare il funzionamento dell'organismo, prevedere l'evoluzione delle malattie e valutare le risposte ai trattamenti: interverranno Giovanna Guidoboni (University of Maine), Julie Josse (Inria) e Simone Pezzuto (Università di Trento). La seconda affronta il ruolo dell'IA nella progettazione di nuove molecole con potenziale terapeutico, con Gisbert Schneider (ETH Zurich), Kamil Tamiola (Peptone) e Janani Durairaj (Università di Losanna). Durante la pausa pranzo saranno presentati i poster selezionati nell'ambito della Call for Abstracts.
«Per trasformare questi progressi in applicazioni concrete è però fondamentale un confronto continuo tra chi sviluppa le tecnologie e chi opera nella ricerca biomedica e nella pratica clinica», commenta Andrea Rizzoli, direttore dell'IDSIA USI-SUPSI.
A chiudere, dalle 18.00 alle 19.00 e in vista del Geneva AI Summit 2027, un incontro sulla governance globale dell'IA tra Thomas Schneider, ambasciatore e condirettore degli Affari internazionali presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (OFCOM), e lo stesso Rizzoli. Il Forum, che fa parte delle Swiss AI Weeks, è gratuito, aperto al pubblico e interamente in lingua inglese. Programma e iscrizioni su ibsafoundation.org.