«Sono i giorni più difficili della mia vita»
Il portiere del FC Andorra Jesus Owono ha deciso di parlare tramite il suo club dopo la tragica morte di Jesús de Miguel.
Il portiere del FC Andorra Jesus Owono ha deciso di parlare tramite il suo club dopo la tragica morte di Jesús de Miguel.
ANDORRA - Ha rotto il silenzio Jesus Owono, portiere del FC Andorra, autore del durissimo intervento costato la vita a Jesús de Miguel, giocatore del Tenerife. «Sono i giorni più difficili della mia vita - ha dichiarato in una nota diffusa dal suo club -. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano».
Il 25enne sa che dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto e non intende sottrarsi alle proprie responsabilità. «So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús».
Il club ha chiesto «massima sensibilità e rispetto» in un momento così difficile per il suo tesserato, che nel frattempo ha disattivato tutti i suoi profili social, nelle ultime ore inondati da insulti di ogni genere.