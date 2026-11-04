«Sono i giorni più difficili della mia vita»

Il 25enne sa che dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto e non intende sottrarsi alle proprie responsabilità. «So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús».

Il club ha chiesto «massima sensibilità e rispetto» in un momento così difficile per il suo tesserato, che nel frattempo ha disattivato tutti i suoi profili social, nelle ultime ore inondati da insulti di ogni genere.