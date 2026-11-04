Nata la piccola Bianca, Leclerc esce dall'abitacolo
In Brasile il monegasco sarà sostituito dallo svedese Dino Beganovic.
In Brasile il monegasco sarà sostituito dallo svedese Dino Beganovic.
PRINCIPATO DI MONACO - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è diventato papà per la prima volta. La moglie Alexandra Saint Mleux ha annunciato oggi, mercoledì 4 novembre, la nascita della loro primogenita, venuta al mondo martedì 3 novembre.
La neomamma ha condiviso su Instagram una tenera fotografia dei piedini della bambina, accompagnata da una didascalia che svela il nome scelto dalla coppia: «Bianca», seguito dalla data di nascita, 3 novembre 2026.
La lieta notizia arriva a meno di un anno dal matrimonio civile. La coppia aveva successivamente festeggiato la propria unione alla prestigiosa Villa La Vigie. Nei mesi seguenti, Alexandra era stata vista con il pancione in occasione di diversi Gran Premi, accompagnando il marito nel paddock.
Leclerc sostituito in Brasile
La nascita della piccola Bianca arriva dopo un periodo particolarmente intenso per il ferrarista, reduce da una serie di gare che lo hanno visto conquistare il podio a Singapore e negli Stati Uniti. Leclerc non prenderà tuttavia parte al Gran Premio del Brasile, in programma questo fine settimana. Al suo posto, al volante della Ferrari, ci sarà lo svedese Dino Beganovic.
Resta invece da confermare la presenza del monegasco negli ultimi tre appuntamenti della stagione, previsti a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi.
Per Charles e Alexandra, intanto, i festeggiamenti non sono ancora finiti. Dopo il matrimonio civile, i due hanno infatti in programma una nuova celebrazione insieme a familiari e amici. «La seconda parte avrà luogo l'anno prossimo con tutti i nostri cari», aveva annunciato Leclerc sui canali social della Formula 1.