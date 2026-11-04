Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto

Nelle settimane il Lugano è stato spessissimo in campo. La stanchezza è una questione rilevante?

«Le stanchezze sono divise in due: mentali e fisiche. Evidentemente in queste settimane abbiamo giocato tanto e a livello mentale ci hanno tolto molto i match con la Stella Rossa e il Getafe. Quello che ho cercato di fare è non far giocare titolare nessuno per tre partite a settimana. Ci proverò anche questa volta. Vedrò forse un po’ di stanchezza domenica, ma per giovedì il Lugano sarà brillante, energetico e avrà voglia di fare bene».

Non ci saranno Delcroix (al suo posto nella lista UEFA è stato inserito Joel Bichsel) e Moncada, questo cambierà il Lugano?

«Non cambierà il modo in cui vogliamo affrontare la partita. Come ogni volta faremo qualcosa di diverso per tentare di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo le alternative per farlo».