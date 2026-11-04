Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto
«Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere»
Giovedì, per la terza giornata della prima fase di Conference, all'AIL Arena arriveranno i lituani del Kauno Zalgiris.
«Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere»
Giovedì, per la terza giornata della prima fase di Conference, all'AIL Arena arriveranno i lituani del Kauno Zalgiris.
LUGANO - Protagonista di un inizio di stagione stellare, capace di incantare in campionato, di fare il suo dovere in Coppa Svizzera e di convincere in Europa, il Lugano è pronto a un nuovo esame. Quello che dovrà sostenere domani (giovedì) alle ore 21 contro il Kauno Zalgiris. Per il momento ultimi della classifica della fase a campionato di Conference League, i lituani non sembrano essere un ostacolo impossibile da superare per la corazzata bianconera. L'AIL Arena applaudirà dunque un nuovo successo "locale"? Nella classica conferenza stampa di presentazione di un incontro, Mattia Croci-Torti ha predicato calma...
«Sarà una partita molto difficile, complicata, contro una squadra che fa qualcosa di molto diverso rispetto alle prime due che abbiamo affrontato - ha spiegato proprio il tecnico ticinese - Una squadra che ha battuto il Besiktas e che stava 0-0 con il Brighton fino al 40’. I lituani sono avversari con cui dovremo avere pazienza e grande lucidità. Dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile e fare grande attenzione sulle palle ferme. Sono alti, hanno più centimetri dei nostri, e ci daranno del filo da torcere. Sarà una partita dura, nella quale siamo i favoriti ma che dovremo essere bravi a gestire soprattutto mentalmente».
Nelle settimane il Lugano è stato spessissimo in campo. La stanchezza è una questione rilevante?
«Le stanchezze sono divise in due: mentali e fisiche. Evidentemente in queste settimane abbiamo giocato tanto e a livello mentale ci hanno tolto molto i match con la Stella Rossa e il Getafe. Quello che ho cercato di fare è non far giocare titolare nessuno per tre partite a settimana. Ci proverò anche questa volta. Vedrò forse un po’ di stanchezza domenica, ma per giovedì il Lugano sarà brillante, energetico e avrà voglia di fare bene».
Non ci saranno Delcroix (al suo posto nella lista UEFA è stato inserito Joel Bichsel) e Moncada, questo cambierà il Lugano?
«Non cambierà il modo in cui vogliamo affrontare la partita. Come ogni volta faremo qualcosa di diverso per tentare di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo le alternative per farlo».
Il turnover sarà comunque ampio.
«Sì, vista la nostra priorità al campionato. Domani vedrete comunque una squadra altamente competitiva, ma qualcuno, dopo gli sforzi contro il Basilea, preferisco farlo riposare per averlo più brillante domenica. Ci saranno due-tre elementi che hanno giocato poco e che avranno la possibilità di far vedere il loro valore».
Lo Zalgiris ha vinto il campionato lo scorso weekend…
«Sicuramente si sono tolti un peso e ora devono fare punti in coppa. Faranno giocare la squadra migliore. Ma non temo questo. Temo la nostra partita. Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Panathinaikos Athens
|2
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|8
|4
|4
|3
|Brann
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|4
|Trabzonspor
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|5
|Twente
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Monaco
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|St.Truiden
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|8
|Hnk Hajduk Split
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|9
|Brighton
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|10
|FC Copenhagen
|2
|4
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|11
|Cs Universitatea Craiova
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|12
|Mjaellby
|2
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|13
|Ajax
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|14
|Fk Borac Banja Luka
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|15
|Atalanta
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|16
|Braga
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|17
|Gent
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|18
|SC Freiburg
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|19
|FC Nordsjaelland
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|20
|KF Egnatia Rrogozhine
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|21
|Riga Fc
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|22
|FK Crvena Zvezda
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|23
|CSKA Sofia
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|24
|Jablonec
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|25
|FC Midtjylland
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|26
|AGF
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|27
|Pafos Fc
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|28
|Hearts
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|29
|FC Iberia 1999
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|30
|Getafe CF
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|31
|Kairat Almaty
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|32
|Thun
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|33
|Lincoln Red Imps
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|34
|KuPS
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|35
|Inter Club D Escaldes
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|36
|FK Kauno Zalgiris
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|-7