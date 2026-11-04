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CONFERENCE LEAGUE

Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto

«Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere»
Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto
Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto
Freshfocus
di U. M.Inviato esterno
Il Lugano di coppa prova a rimanere perfetto
«Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere»
Giovedì, per la terza giornata della prima fase di Conference, all'AIL Arena arriveranno i lituani del Kauno Zalgiris.
Conference League05.11.2026
Lugano
21:00
FK Kauno Zalgiris
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Protagonista di un inizio di stagione stellare, capace di incantare in campionato, di fare il suo dovere in Coppa Svizzera e di convincere in Europa, il Lugano è pronto a un nuovo esame. Quello che dovrà sostenere domani (giovedì) alle ore 21 contro il Kauno Zalgiris. Per il momento ultimi della classifica della fase a campionato di Conference League, i lituani non sembrano essere un ostacolo impossibile da superare per la corazzata bianconera. L'AIL Arena applaudirà dunque un nuovo successo "locale"? Nella classica conferenza stampa di presentazione di un incontro, Mattia Croci-Torti ha predicato calma...

«Sarà una partita molto difficile, complicata, contro una squadra che fa qualcosa di molto diverso rispetto alle prime due che abbiamo affrontato - ha spiegato proprio il tecnico ticinese - Una squadra che ha battuto il Besiktas e che stava 0-0 con il Brighton fino al 40’. I lituani sono avversari con cui dovremo avere pazienza e grande lucidità. Dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile e fare grande attenzione sulle palle ferme. Sono alti, hanno più centimetri dei nostri, e ci daranno del filo da torcere. Sarà una partita dura, nella quale siamo i favoriti ma che dovremo essere bravi a gestire soprattutto mentalmente».

Nelle settimane il Lugano è stato spessissimo in campo. La stanchezza è una questione rilevante?
«Le stanchezze sono divise in due: mentali e fisiche. Evidentemente in queste settimane abbiamo giocato tanto e a livello mentale ci hanno tolto molto i match con la Stella Rossa e il Getafe. Quello che ho cercato di fare è non far giocare titolare nessuno per tre partite a settimana. Ci proverò anche questa volta. Vedrò forse un po’ di stanchezza domenica, ma per giovedì il Lugano sarà brillante, energetico e avrà voglia di fare bene».

Non ci saranno Delcroix (al suo posto nella lista UEFA è stato inserito Joel Bichsel) e Moncada, questo cambierà il Lugano?
«Non cambierà il modo in cui vogliamo affrontare la partita. Come ogni volta faremo qualcosa di diverso per tentare di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo le alternative per farlo».

Il turnover sarà comunque ampio.
«Sì, vista la nostra priorità al campionato. Domani vedrete comunque una squadra altamente competitiva, ma qualcuno, dopo gli sforzi contro il Basilea, preferisco farlo riposare per averlo più brillante domenica. Ci saranno due-tre elementi che hanno giocato poco e che avranno la possibilità di far vedere il loro valore».

Lo Zalgiris ha vinto il campionato lo scorso weekend…
«Sicuramente si sono tolti un peso e ora devono fare punti in coppa. Faranno giocare la squadra migliore. Ma non temo questo. Temo la nostra partita. Se facciamo la partita che dobbiamo fare, abbiamo tutte le carte in regola per vincere».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Panathinaikos Athens26200725
2Lugano26200844
3Brann26200624
4Trabzonspor26200624
5Twente26200514
6Monaco26200514
7St.Truiden26200303
8Hnk Hajduk Split26200312
9Brighton24110404
10FC Copenhagen24110523
11Cs Universitatea Craiova24110422
12Mjaellby24110312
13Ajax23101321
14Fk Borac Banja Luka23101321
15Atalanta23101330
16Braga2310123-1
17Gent2310112-1
18SC Freiburg2310135-2
19FC Nordsjaelland22020330
20KF Egnatia Rrogozhine22020220
21Riga Fc22020220
22FK Crvena Zvezda2101145-1
23CSKA Sofia2101134-1
24Jablonec2101123-1
25FC Midtjylland2101112-1
26AGF2101112-1
27Pafos Fc2101124-2
28Hearts2101113-2
29FC Iberia 19992101113-2
30Getafe CF2101136-3
31Kairat Almaty2101126-4
32Thun2000202-2
33Lincoln Red Imps2000226-4
34KuPS2000226-4
35Inter Club D Escaldes2000215-4
36FK Kauno Zalgiris2000218-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 04.11.2026 14:10
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