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«Abbiamo mostrato il carattere della squadra»

Mattia Croci-Torti e Antonios Papadopoulos hanno commentato il successo sul Basilea
«Abbiamo mostrato il carattere della squadra»
TiPress
di U. M.Inviato esterno
«Abbiamo mostrato il carattere della squadra»
Mattia Croci-Torti e Antonios Papadopoulos hanno commentato il successo sul Basilea
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Il primo tutto esaurito della storia dell'AIL Arena è coinciso anche con il successo del Lugano per 2-1 sul Basilea. Una vittoria che porta i bianconeri a +9 sullo Young Boys.

«Oggi abbiamo mostrato il carattere della squadra - ha detto a fine partita Mattia Croci-Torti - Non sempre si può essere lucidi, ma abbiamo offerto una bella prova e questo mi rende felice. Il Basilea ha giocatori di qualità. Moncada e Delcroix sono usciti per infortunio ed entrambi fanno fatica a camminare. Era una di quelle partite che dovevamo vincere, soprattutto dopo la sconfitta dello YB. Solitamente queste occasioni le sprechiamo, ma oggi siamo riusciti a sfruttarla».

Oggi all'AIL Arena era presente anche Joe Mansueto: «È stato bello rivederlo, ha parlato con me e con alcuni giocatori. L'ho ringraziato per tutto quello che ha fatto per il Lugano. Il tutto esaurito di oggi dimostra la bontà del progetto che aveva in mente. L'entusiasmo che si respira è merito suo. Oggi la squadra ha sofferto, ma ha dimostrato di essere un Lugano consapevole di poter vincere anche nelle difficoltà».

Il Mister momò è poi tornato sulla partita: «Avevo preparato la partita in un certo modo, contando su Moncada, ma il suo infortunio ha cambiato i piani. La partita è cambiata davvero: bravi loro a metterci in difficoltà, ma noi abbiamo stretto i denti e portato a casa il risultato. Sul gol subito siamo stati poco reattivi, troppo lontani dall'avversario. Oggi ero tranquillo: volevo essere una guida sicura per la squadra e rimanere concentrato. Non dimentichiamo che ho perso due slot per altrettanti infortuni. Ho cercato di seguire con attenzione la partita per effettuare i cambi giusti».

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La parola è poi passata ad Antonios Papadopoulos. «Abbiamo disputato un buon primo tempo, segnando due reti importanti. Nella ripresa il Basilea ci ha messo un po' in difficoltà, dimostrando di essere ancora una buona squadra. Alla fine, però, voglio fare un grosso complimento ai nostri giocatori per come hanno difeso il risultato. Ora voltiamo subito pagina e pensiamo ai prossimi impegni: prima la partita in Europa, poi sabato a San Gallo, su un campo sempre molto difficile. Non guardiamo alla classifica. Personalmente non sapevo nemmeno che lo YB avesse perso e, sinceramente, non mi interessa quello che fa la concorrenza. Prima di ogni partita sono concentrato soltanto sui 90 minuti che dobbiamo affrontare. Sapevamo invece che il nostro proprietario, Joe Mansueto, sarebbe stato in tribuna. Siamo contenti di rivederlo e festeggeremo insieme a lui».

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