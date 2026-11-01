«Abbiamo mostrato il carattere della squadra»

Oggi all'AIL Arena era presente anche Joe Mansueto: «È stato bello rivederlo, ha parlato con me e con alcuni giocatori. L'ho ringraziato per tutto quello che ha fatto per il Lugano. Il tutto esaurito di oggi dimostra la bontà del progetto che aveva in mente. L'entusiasmo che si respira è merito suo. Oggi la squadra ha sofferto, ma ha dimostrato di essere un Lugano consapevole di poter vincere anche nelle difficoltà».

Il Mister momò è poi tornato sulla partita: «Avevo preparato la partita in un certo modo, contando su Moncada, ma il suo infortunio ha cambiato i piani. La partita è cambiata davvero: bravi loro a metterci in difficoltà, ma noi abbiamo stretto i denti e portato a casa il risultato. Sul gol subito siamo stati poco reattivi, troppo lontani dall'avversario. Oggi ero tranquillo: volevo essere una guida sicura per la squadra e rimanere concentrato. Non dimentichiamo che ho perso due slot per altrettanti infortuni. Ho cercato di seguire con attenzione la partita per effettuare i cambi giusti».