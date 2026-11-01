La Yamaha rinuncia al Gran Premio del Qatar, «ci saranno conseguenze»

Il costruttore giapponese ribadisce che «resta totalmente impegnato in MotoGP» e che «non vede l’ora di tornare in competizione in occasione del Gran Premio del Portogallo» (20-22 novembre). Quest'anno i piloti della scuderia ufficiale Yamaha sono il francese Fabio Quartararo, campione del mondo nel 2021, e lo spagnolo Alex Rins.