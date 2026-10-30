Reati violenti in città: il primato è svizzero

«La risposta richiede approcci coordinati»

«Prevedere o impedire ogni tipo di evento appare irrealistico», scrive ancora l'Esecutivo, precisando che nel caso specifico dell'aggressione alle tre ragazze le persone coinvolte erano «due persone provenienti dall'estero di passaggio a Lugano». Alla sorveglianza si affianca la prevenzione sociale, su cui punta il Municipio. «La risposta a fenomeni di questo tipo richiede un approccio coordinato», si legge nel documento. In quest'ottica, gli interventi di presidio e controllo devono essere accompagnati da misure sociali, educative e di prossimità.

Gli esempi

Tra gli strumenti già attivi figurano i centri giovanili di Breganzona e Viganello, gli operatori sociali presenti nei luoghi di aggregazione e lo Sportello Prossimità, aperto nel febbraio 2026. A questi si aggiunge lo stand Via Vai, dedicato alla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti di consumo. L'obiettivo è «proseguire e consolidare questo approccio», rafforzando sia le opportunità di socializzazione per i giovani sia la capacità dei servizi di intercettare tempestivamente le situazioni di fragilità.