Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
L'episodio, avvenuto intorno alle due di notte, in via Franscini si è concluso con l'intervento della polizia e il fermo dell'aggressore.
LUGANO - Escono dalla festa di compleanno di un'amica. Si dirigono verso casa, quando vengono fermate da due sconosciuti. «Volete venire con noi?». «Preferiamo di no», la risposta. Ed è così che la serata finisce male per tre ragazze di 17 anni, aggredite nella notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa, in via Franscini a Lugano, davanti alla Raiffeisen. L'episodio è avvenuto poco prima delle due di notte. Le tre amiche stavano rientrando a casa quando si sono trovate di fronte due uomini, uno dei due di nazionalità spagnola. I due avrebbero insistito per accompagnare le ragazze, proponendo loro di seguirli anche in albergo, secondo quanto hanno raccontato le vittime.
Di fronte al rifiuto delle giovani, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: uno dei due uomini, il più aggressivo, avrebbe iniziato a colpire le ragazze con pugni e sberle, gettandole più volte a terra. Una delle tre, rimasta leggermente più indietro rispetto alle altre, è stata risparmiata dai colpi dell'aggressore. Una di loro ha riportato le conseguenze più gravi, tra cui una vistosa tumefazione al mento, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso nella stessa notte. Il referto medico parla di «ecchimosi con tumefazione al mento sinistro» e di «escoriazioni al gomito, alle ginocchia e alla schiena». Ferita, invece, al labbro la seconda amica.
Una delle ragazze ha immediatamente avvertito il padre, il quale, dopo aver appreso quanto accaduto, si è precipitato sul posto e ha immediatamente allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a individuare i due uomini ancora nei pressi del luogo dell’aggressione. Uno dei due, quello più aggressivo, era privo di documenti al momento del controllo. L'uomo risultava alloggiato presso una struttura alberghiera cittadina. Nessun fermo invece per il secondo individuo. Stando al racconto delle ragazze, sembravano entrambi sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti.
L'uomo fermato è stato rilasciato poco dopo la fine degli accertamenti, senza che fosse possibile trattenerlo più a lungo. Da nostre informazioni, l'uomo sarebbe tornato sul posto scuotendo il cancello della Polizia, nel tentativo di farsi riaccompagnare in albergo. La polizia cantonale, da noi contattata, ha confermato l'intervento degli agenti per un «alterco tra un uomo e tre ragazze», precisando che l'uomo «fermato, interrogato e successivamente rilasciato, verrà denunciato al Ministero pubblico per i reati di vie di fatto e lesioni semplici».