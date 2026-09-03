Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Una delle ragazze ha immediatamente avvertito il padre, il quale, dopo aver appreso quanto accaduto, si è precipitato sul posto e ha immediatamente allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a individuare i due uomini ancora nei pressi del luogo dell’aggressione. Uno dei due, quello più aggressivo, era privo di documenti al momento del controllo. L'uomo risultava alloggiato presso una struttura alberghiera cittadina. Nessun fermo invece per il secondo individuo. Stando al racconto delle ragazze, sembravano entrambi sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti.

L'uomo fermato è stato rilasciato poco dopo la fine degli accertamenti, senza che fosse possibile trattenerlo più a lungo. Da nostre informazioni, l'uomo sarebbe tornato sul posto scuotendo il cancello della Polizia, nel tentativo di farsi riaccompagnare in albergo. La polizia cantonale, da noi contattata, ha confermato l'intervento degli agenti per un «alterco tra un uomo e tre ragazze», precisando che l'uomo «fermato, interrogato e successivamente rilasciato, verrà denunciato al Ministero pubblico per i reati di vie di fatto e lesioni semplici».