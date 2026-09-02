Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

«Dalle verifiche effettuate è emerso che la procedura tecnica di trasmissione dei dati non si è perfezionata correttamente e le informazioni non sono pertanto risultate acquisite e pubblicate dal Controllo federale delle finanze. Non appena accertata la situazione, la Lega ha provveduto a completare la procedura e a mettere nuovamente a disposizione tutti i dati richiesti. Il movimento rimane naturalmente a disposizione delle autorità competenti per ogni ulteriore chiarimento», si legge nella nota.

La trasparenza «significa anzitutto mettere i dati a disposizione», sottolinea la Lega. E «gli stessi sono regolarmente pubblicati sul sito del controllo federale delle finanze. Le entrate sono integralmente identificabili e tracciabili. Non vi è quindi alcuna questione relativa alla provenienza dei fondi, ma una problematica legata al completamento della procedura di comunicazione, ora corretta».