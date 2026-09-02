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Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

Il movimento, in una nota, conferma che tutti i finanziamenti sono identificabili e tracciabili. Avviata anche una verifica interna sulla trasmissione «affinché un inconveniente di questo tipo non abbia a ripetersi»
Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
Ti-Press
di Cronaca Ticino
Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
Il movimento, in una nota, conferma che tutti i finanziamenti sono identificabili e tracciabili. Avviata anche una verifica interna sulla trasmissione «affinché un inconveniente di questo tipo non abbia a ripetersi»

LUGANO - Una procedura tecnica che «non si è perfezionata correttamente». La Lega dei Ticinesi, in un comunicato firmato dal coordinatore Daniele Piccaluga, torna oggi sulla questione della mancata dichiarazione dei finanziamenti e ─ oltre a ribadire di aver trasmesso tutti i dati ─ conferma pure di aver «avviato una verifica interna delle modalità di trasmissione, affinché un inconveniente di questo tipo non abbia a ripetersi».

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Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Dalle verifiche effettuate è emerso che la procedura tecnica di trasmissione dei dati non si è perfezionata correttamente e le informazioni non sono pertanto risultate acquisite e pubblicate dal Controllo federale delle finanze. Non appena accertata la situazione, la Lega ha provveduto a completare la procedura e a mettere nuovamente a disposizione tutti i dati richiesti. Il movimento rimane naturalmente a disposizione delle autorità competenti per ogni ulteriore chiarimento», si legge nella nota.

La trasparenza «significa anzitutto mettere i dati a disposizione», sottolinea la Lega. E «gli stessi sono regolarmente pubblicati sul sito del controllo federale delle finanze. Le entrate sono integralmente identificabili e tracciabili. Non vi è quindi alcuna questione relativa alla provenienza dei fondi, ma una problematica legata al completamento della procedura di comunicazione, ora corretta».

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