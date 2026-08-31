Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

La musica si era appena fermata e la maggior parte dei partecipanti si stava dirigendo verso l'uscita quando sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco. Una giovane italiana di 22 anni, residente in Svizzera, è morta e altre cinque persone - di un'età compresa tra i 24 e i 31 anni - sono rimaste ferite.

L'arresto

Durante le ricerche avviate dalla polizia, il 43enne è stato fermato poco prima dell’una di notte di lunedì 31 agosto e successivamente arrestato.