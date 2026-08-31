Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
L'uomo, svizzero, è sospettato di essere coinvolto nell'attacco che ha causato un decesso e 5 feriti.
AARAU - Un cittadino svizzero di 43 anni è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì e successivamente arrestato. L’uomo è sospettato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta all’ippodromo di Schachen, ad Aarau, come comunicato oggi dalla polizia argoviese.
I fatti
I fatti sono avvenuti durante la settima edizione dell'Aarauer Rave, il principale appuntamento di questo tipo nel canton Argovia, che aveva attirato circa 3000 persone nell'area dell'ippodromo, sulle rive dell'Aare. La sparatoria si è verificata nella notte tra sabato e domenica poco dopo le 2.30 quando l'evento stava volgendo al termine.
La musica si era appena fermata e la maggior parte dei partecipanti si stava dirigendo verso l'uscita quando sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco. Una giovane italiana di 22 anni, residente in Svizzera, è morta e altre cinque persone - di un'età compresa tra i 24 e i 31 anni - sono rimaste ferite.
L'arresto
Durante le ricerche avviate dalla polizia, il 43enne è stato fermato poco prima dell’una di notte di lunedì 31 agosto e successivamente arrestato.
Le indagini sono ancora in corso e puntano a chiarire la dinamica dei fatti, il contesto in cui è maturata la sparatoria e il possibile movente. Al momento, gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo.
Conferenza stampa mercoledì
Per aggiornare sugli sviluppi dell’inchiesta, mercoledì 2 settembre 2026 alle 14 si terrà una conferenza stampa presso la sede della Polizia di Schafisheim.
La Polizia cantonale fornirà un aggiornamento sui risultati delle indagini. Fino ad allora, non verranno diffuse ulteriori informazioni.