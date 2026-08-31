Spari al rave di Aarau, tre piste e ancora tanti interrogativi

Secondo quanto riferito ieri dal «Blick», alcuni testimoni avrebbero raccontato di colpi d'arma da fuoco esplosi anche contro un'auto. Un residente della zona ha riferito a Tele M1 che lui e la sua famiglia avrebbero sentito spari che sembravano «mitragliatrici». Mentre stavano per lasciare la zona, un'auto si sarebbe fermata davanti a loro. Una persona sarebbe scesa dal veicolo e avrebbe puntato una pistola contro il nipote del residente, che si trovava alla guida. Quest'ultimo avrebbe quindi accelerato e l'auto sarebbe stata colpita da un proiettile.