Membri di "Junge Tat" a processo a Zurigo

Il secondo episodio, avvenuto nell'ottobre dello stesso anno, si riferisce a un'azione di disturbo durante una lettura, da parte di drag queen, destinata ai bambini alla Tanzhaus di Zurigo. Tre persone si erano introdotte nello stabile, dove erano presenti una cinquantina di persone, avrebbero registrato di nascosto alcune conversazioni e tentato di srotolare uno striscione. Davanti all'edificio, altri membri del gruppo avevano acceso fuochi d'artificio, intonato slogan e distribuito volantini. Secondo l'atto d'accusa, il fumo e il comportamento minaccioso avevano spaventato a tal punto i presenti che, per il timore, non erano riusciti a lasciare lo stabile.