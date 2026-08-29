Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»

Di Battista, 48 anni, oggi vicepresidente dell'associazione culturale e politica Schierarsi, avrebbe accusato un forte mal di testa.

Solidarietà e sostegno è stata espressa dai pentastellati. «La comunità 5 stelle - si legge in una nota - ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione».