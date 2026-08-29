ITALIA
Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
L'ex deputato è stato colto da un malore a L'Avana durante un viaggio
Imago
Fonte Ats Askanews Ans
Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
0 / 1
Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
L'ex deputato è stato colto da un malore a L'Avana durante un viaggio
Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
L'ex deputato è stato colto da un malore a L'Avana durante un viaggio
ROMA - L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è ricoverato a L'Avana, in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Le sue condizioni vengono definite «preoccupanti», come si apprende da fonti informate.
Di Battista, 48 anni, oggi vicepresidente dell'associazione culturale e politica Schierarsi, avrebbe accusato un forte mal di testa.
Solidarietà e sostegno è stata espressa dai pentastellati. «La comunità 5 stelle - si legge in una nota - ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione».
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO