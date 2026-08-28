«L'inflazione è elevata e preoccupante»

Ha poi aggiunto, in base al testo del suo discorso, che sarebbe difficile definire "restrittive" le attuali condizioni finanziarie, lasciando intendere che potrebbero essere all'orizzonte dei rialzi dei tassi di interesse.

"Oggi sono colpito dall'andamento generale dell'economia, che appare rafforzata", ha proseguito, citando indicatori quali investimenti in conto capitale delle imprese, utili aziendali e spesa dei consumatori come punti di forza. Sul fronte occupazionale, gli Usa stanno andando bene, ha osservato Warsh, rimarcando che l'attuale tasso di disoccupazione del 4,1% è "coerente con la piena occupazione". Warsh ha anche parlato degli effetti della tecnologia dell'IA, definendo il momento attuale "un punto di svolta nella storia".