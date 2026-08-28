Coop, in arrivo un nuovo supermercato
Il nuovo punto vendita offrirà una vasta gamma di prodotti freschi e soluzioni per la pausa pranzo. Apertura prevista nel 2027.
MANNO - Coop amplia la propria presenza nella regione con un nuovo punto vendita a Manno. Il negozio, con una superficie di 600 metri quadrati, sorgerà all'interno del Centro Suglio, in via Cantonale, e dovrebbe aprire all'inizio del 2027.
La domanda di costruzione è stata recentemente depositata e, stando a quanto annunciato oggi con una nota stampa, il nuovo spazio commerciale sarà caratterizzato da elementi in legno e arredi moderni.
L'assortimento comprenderà un'ampia scelta di prodotti freschi e una selezione di prodotti convenience, pensati in particolare per la pausa pranzo. L'obiettivo dichiarato è offrire alla clientela «un'esperienza di spesa comoda, vicina e completa, con particolare attenzione alla freschezza e alla qualità dei prodotti».