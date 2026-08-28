Riuniti a Mendrisio i direttori cantonali dell'energia

Nella giornata di ieri i membri della Conferenza sono invece stati accolti a Meride dove hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo dei Fossili, una delle realtà culturali e scientifiche di particolare rilievo del territorio ticinese.

La Conferenza dei direttori cantonali dell’energia funge da centro di competenza dei Cantoni in ambito di energia, con l’obiettivo di promuovere attivamente e coordinare efficacemente la loro collaborazione. Essa si impegna a rappresentare proficuamente gli interessi dei Cantoni all’interno della politica federale e a promuovere soluzioni innovative nella politica energetica e degli edifici.