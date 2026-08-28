Riuniti a Mendrisio i direttori cantonali dell'energia
Presente per il Ticino il consigliere di Stato Christian Vitta.
Presente per il Ticino il consigliere di Stato Christian Vitta.
MENDRISIO - Si è tenuta quest’oggi a Mendrisio, l’Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK), presieduta da Laurent Favre. In rappresentanza del Cantone Ticino era presente il Consigliere di Stato Christian Vitta, Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, che ha portato il suo saluto in apertura dei lavori.
Nella giornata di ieri i membri della Conferenza sono invece stati accolti a Meride dove hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo dei Fossili, una delle realtà culturali e scientifiche di particolare rilievo del territorio ticinese.
La Conferenza dei direttori cantonali dell’energia funge da centro di competenza dei Cantoni in ambito di energia, con l’obiettivo di promuovere attivamente e coordinare efficacemente la loro collaborazione. Essa si impegna a rappresentare proficuamente gli interessi dei Cantoni all’interno della politica federale e a promuovere soluzioni innovative nella politica energetica e degli edifici.