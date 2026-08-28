Cristina Sonderegger nuova direttrice del Museo Villa dei Cedri
Attuale Senior curator del Museo d'Arte della Svizzera italiana (MASI), assumerà dal primo gennaio la direzione del museo bellinzonese e dell'Ente autonomo Bellinzona Musei.
Attuale Senior curator del Museo d'Arte della Svizzera italiana (MASI), assumerà dal primo gennaio la direzione del museo bellinzonese e dell'Ente autonomo Bellinzona Musei.
BELLINZONA - Cristina Sonderegger sarà la nuova Direttrice del Museo Villa dei Cedri e dell'Ente autonomo Bellinzona Musei dal 1° gennaio 2027.
Nel concreto, la neonominata si occuperà della gestione complessiva della struttura museale tra cui la programmazione delle attività, il coordinamento di un team di una decina di collaboratori, la gestione delle collezioni (conservazione, restauro, gestione prestiti, donazioni e sicurezza) e lo svolgimento di varie attività legate all’istituzione (mostre, pubblicazioni, eventi e iniziative).
Nata a Bellinzona, classe 1972, ha collaborato dapprima con la Città di Lugano come Capo Ufficio del Dicastero Attività Culturali e, successivamente, come conservatrice del Museo d’Arte.
In seguito è entrata al Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI), dove ricopre attualmente il ruolo di Senior Curator.