Cristina Sonderegger nuova direttrice del Museo Villa dei Cedri

Nel concreto, la neonominata si occuperà della gestione complessiva della struttura museale tra cui la programmazione delle attività, il coordinamento di un team di una decina di collaboratori, la gestione delle collezioni (conservazione, restauro, gestione prestiti, donazioni e sicurezza) e lo svolgimento di varie attività legate all’istituzione (mostre, pubblicazioni, eventi e iniziative).