Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
La coppia, residente in Ticino, era in vacanza tra il Tibet e il Nepal. Le autorità mantengono il riserbo sull’identità.
LUGANO - C’è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno più notizie dopo la violenta alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet. Si tratta di una cittadina svizzera e del suo compagno italiano, che si trovavano in vacanza tra Tibet e Nepal.
Un familiare della donna, contattato ieri telefonicamente dalla nostra redazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, lasciando trasparire la forte preoccupazione e l’attesa per eventuali notizie da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Il DFAE ha confermato ieri la presenza di una cittadina svizzera tra le persone disperse, senza tuttavia fornire, su nostra richiesta, ulteriori informazioni sulla sua identità per motivi di protezione della privacy.
Sono invece state tratte in salvo le altre due cittadine svizzere che risultavano inizialmente coinvolte nell’emergenza.
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