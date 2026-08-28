Torna la Gara di Pedalò tra sfide sull'acqua, tifo e divertimento

Lo spettacolo, inoltre, non sarà riservato soltanto a chi gareggia: anche il pubblico potrà scendere in acqua e sfidarsi in divertenti mini gare a bordo delle waterbike, con un'ulteriore occasione per partecipare attivamente all'evento.

Sport, tifo e divertimento saranno le parole chiave di una giornata che porta sul lago uno spirito semplice e popolare: gareggiare sul serio, senza prendersi troppo sul serio.