Torna la Gara di Pedalò tra sfide sull'acqua, tifo e divertimento
Anche il pubblico potrà partecipare, sfidandosi a bordo delle waterbike con lo spirito di chi vuole «gareggiare sul serio, senza prendersi troppo sul serio».
Anche il pubblico potrà partecipare, sfidandosi a bordo delle waterbike con lo spirito di chi vuole «gareggiare sul serio, senza prendersi troppo sul serio».
LUGANO - È tutto pronto per la nona edizione della Gara di Pedalò, che si terrà sabato in Rivetta Tell a Lugano.
Quest'anno la gara partirà proprio dal luogo d'incontro, permettendo agli spettatori di seguire da vicino le sfide, tifare gli equipaggi e vivere appieno l'atmosfera della manifestazione.
Lo spettacolo, inoltre, non sarà riservato soltanto a chi gareggia: anche il pubblico potrà scendere in acqua e sfidarsi in divertenti mini gare a bordo delle waterbike, con un'ulteriore occasione per partecipare attivamente all'evento.
Sport, tifo e divertimento saranno le parole chiave di una giornata che porta sul lago uno spirito semplice e popolare: gareggiare sul serio, senza prendersi troppo sul serio.
Per informazioni e iscrizioni consultare www.garadipedalo.ch.