Coltello e grida di "Allah Akbar": nessun atto d’accusa per la 37enne

Nei suoi confronti non è stato quindi formulato un atto d’accusa, ma è stata presentata un’istanza di misura. Per la 37enne sono richiesti un trattamento ambulatoriale e la permanenza in un foyer, struttura nella quale già risiede. Il caso sarà esaminato dal Tribunale penale federale di Bellinzona il 28 settembre.

Le indagini, inoltre, non hanno fornito elementi a sostegno dell’ipotesi che la donna abbia partecipato a un’organizzazione terroristica o le abbia fornito sostegno.