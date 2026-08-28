Un po' a sorpresa quello di questo venerdì sera sarà un “rientraccio”
Traffico sostenuto in direzione sud con code già a partire da Monteceneri. La causa? Forse i turisti dei Länder centrali della Germania.
SAVOSA - Giornata uggiosa e ultimi refoli di turisti d'Oltregottardo (soprattutto tedeschi) che vogliono “mordere” quel che resta dell'estate?
Potrebbe essere questa la causa del forte traffico che questa sera si osserva sulla A2 in direzione sud.
Osservando l'infotraffico del TCS è evidente un bollino giallo per «traffico rallentato/fortemente rallentato» fra Rivera e la galleria di San Nicolao.
Sulla tratta Bellinzona-Chiasso, infatti, la coda inizia a farsi sentire già all'altezza di Monteceneri. Con lunghi “tappi” prima delle gallerie e sulla “tirata” di Manno-Collina d'Oro. I semafori di dosaggio sono accesi a tutti i portali.
Interessate anche le arterie locali, soprattutto nelle tratte che portano alle dogane (Lamone-Agno-Ponte Tresa, bollino giallo e Mendrisio-Stabio, bollino rosso) così come la sempre sollecitata “piana” fra Cadenazzo e Sant'Antonino (entrambe le direzioni, bollino giallo).
Traffico parassitario anche fra Sigirino e Taverne (bollino rosso).