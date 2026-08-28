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Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
Sono i radar delle polizie che ritornano sulle strade (ma non nelle scuole, beninteso). Ecco la lista delle località interessate dal 31 agosto al 6 settembre.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
Sono i radar delle polizie che ritornano sulle strade (ma non nelle scuole, beninteso). Ecco la lista delle località interessate dal 31 agosto al 6 settembre.
Un'altra settimana di controlli radar è alle porte. E, curiosità, a piazzare i rilevatori (giusto un filo meno numerosi del solito) saranno praticamente solo le polizie comunali.
Tra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre i controlli della velocità sono previsti nei distretti di Bellinzona, Locarno, Mendrisio, con una particolare concentrazione nel Luganese.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
- Arbedo
- Bellinzona
- Claro
- Giubiasco
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Arcegno
- Ascona
- Gordola
- Losone
- Riazzino
Distretto di Lugano
Polizie comunali
- Agno
- Barbengo
- Besso
- Davesco-Soragno
- Loreto
- Lugano
- Manno
- Massagno
- Molino Nuovo
- Pazzallo
- Pregassona
- Ruvigliana
- Savosa
- Viganello
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
- Balerna
- Riva San Vitale
Controlli della velocità semi-stazionari
- Claro
- Orino (Collina d'Oro)
- Avegno
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