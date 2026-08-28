Un'ora di educazione affettiva a scuola? Il Governo: «Mancano risorse». La critica: «È una contraddizione»

La risposta del Consiglio di Stato

Nella sua risposta pubblicata da agosto, il Governo ha riconosciuto "l'importanza di implementare l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole", richiamando la Strategia già definita dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) attraverso la Commissione per l'educazione affettiva e sessuale (CEAS). Il Consiglio di Stato ha ricordato che dal 12 giugno 2026 è stato attivato un percorso di sensibilizzazione obbligatorio rivolto in una prima fase a direzioni, corpo docente e altri operatori scolastici, e che la CEAS collabora con enti esterni già attivi sul territorio per ampliare la portata dei progetti esistenti.

Sulla richiesta specifica di un'ora settimanale con esperti al fianco dei docenti, però, la risposta è stata negativa: il Governo l'ha giudicata "non attualmente realizzabile", indicando come motivazione l'impegno in termini di risorse che una simile misura comporterebbe. Il DECS si è comunque detto impegnato a "sviluppare progressivamente forme di sostegno e accompagnamento".