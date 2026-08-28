Si cerca Irene Gio Jelmini
L'ultima segnalazione della giovane risale a mercoledì sera nei pressi di Mendrisio.
L'ultima segnalazione della giovane risale a mercoledì sera nei pressi di Mendrisio.
MENDRISIO - Si cerca Irene Gio Jelmini, 24enne cittadina svizzera, avvistata l'ultima volta mercoledì 26 agosto, verso le 19, a Mendrisio.
La Polizia cantonale ha diffuso questa sera i connotati della giovane: corporatura snella, statura di 162 cm, età apparente di 20 anni, peso di 43 kg, occhi castano scuro, capelli neri scuri con sfumature rossicce, lisci e di media lunghezza, labbra fini e viso allungato. Si esprime in lingua italiana.
Al momento non sono disponibili indicazioni sull'abbigliamento indossato al momento della scomparsa.
Tra i segni particolari figurano diversi tatuaggi: un angioletto con un cuore sul braccio sinistro, una scritta in spagnolo sullo sterno, "ciò che non uccide fortifica", un fiocco rosa sulla coscia sinistra e una ninfea sulla spalla destra.
In caso di rintraccio, avvisare il Comando della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.