Biscotti della fortuna? No, cocaina. E in valigia ne aveva oltre cinque chili
La droga è stata scoperta nel bagaglio di una 40enne cinese in partenza dall'aeroporto di Roma-Fiumicino. La donna è stata arrestata.
La droga è stata scoperta nel bagaglio di una 40enne cinese in partenza dall'aeroporto di Roma-Fiumicino. La donna è stata arrestata.
ROMA - Oltre cinque chilogrammi di cocaina nascosti in confezioni di biscotti della fortuna sono stati sequestrati dalla polizia italiana all'aeroporto di Roma-Fiumicino.
Gli agenti hanno arrestato una cittadina cinese di 40 anni, sottoposta a un controllo poco prima della partenza prevista per Taipei, Taiwan.
Durante la perquisizione del suo bagaglio sono stati trovati 127 pacchetti dorati con la scritta «Fortune Cookie» (i tradizionali biscotti della fortuna). All'interno erano nascosti involucri di cellophane sigillati, contenenti ciascuno circa 40,7 grammi di cocaina.
Complessivamente, secondo quanto riferito, sono stati sequestrati 5,2 chilogrammi di droga.
Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500'000 euro sul mercato del dettaglio italiano, mentre la successiva distribuzione sul mercato orientale avrebbe potuto generare profitti illeciti superiori a 1 milione di euro.