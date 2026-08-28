Il suo villaggio completamente distrutto, parla la sopravvissuta: «Una catastrofe inimmaginabile»

Il suo villaggio, Tupche, nella provincia di Bagmati, è stato quasi completamente cancellato. Secondo la 49enne, vi abitavano tra le 60 e le 70 persone e non è ancora chiaro quante siano sopravvissute. Adhikari si è salvata perché mercoledì mattina, ora locale, aveva lasciato il villaggio per recarsi in un tempio della zona.