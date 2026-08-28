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Il suo villaggio completamente distrutto, parla la sopravvissuta: «Una catastrofe inimmaginabile»

Parbati Adhikari aveva lasciato il villaggio poco prima dell'ondata di piena. Del suo villaggio non resta più nulla.
Il suo villaggio completamente distrutto, parla la sopravvissuta: «Una catastrofe inimmaginabile»
Parbati Adhikari -
Dirk Godder/dpa
Fonte Sda Dpa
di Redazione
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Il suo villaggio completamente distrutto, parla la sopravvissuta: «Una catastrofe inimmaginabile»
Parbati Adhikari aveva lasciato il villaggio poco prima dell'ondata di piena. Del suo villaggio non resta più nulla.

KATHMANDU - «Quando abbiamo sentito parlare dell'ondata di piena, non potevamo crederci». La nepalese Parbati Adhikari racconta così il giorno in cui una violenta ondata di piena ha provocato grandi distruzioni nella regione montuosa tra il Nepal e la Cina, causando numerose vittime.

Il suo villaggio, Tupche, nella provincia di Bagmati, è stato quasi completamente cancellato. Secondo la 49enne, vi abitavano tra le 60 e le 70 persone e non è ancora chiaro quante siano sopravvissute. Adhikari si è salvata perché mercoledì mattina, ora locale, aveva lasciato il villaggio per recarsi in un tempio della zona.

Dopo aver appreso della piena, ha cercato di tornare indietro, ma è rimasta bloccata: cinque ponti erano stati spazzati via. Ha quindi trascorso la notte sulla strada insieme ad altre persone, prima che i soldati indicassero loro un campo di addestramento dell'esercito a Battar Bazar, dove hanno trovato un rifugio temporaneo.

Nel campo Adhikari si è ricongiunta con il marito, il figlio, alcuni parenti e vicini sopravvissuti. «Vogliamo che l'esercito ci riporti a casa, basta solo attraversare il fiume», ha raccontato mentre gli elicotteri decollavano per le operazioni di soccorso.

Secondo un medico militare, giovedì un'unità sanitaria ha assistito sul posto oltre 700 feriti, soprattutto persone con fratture e lesioni relativamente lievi. I casi più gravi vengono trasferiti negli ospedali della zona o nella capitale Kathmandu. Adhikari non sa ancora dove dormirà: «Niente è sicuro». E definisce quanto accaduto «qualcosa di inimmaginabile».

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