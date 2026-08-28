Si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione, oltre 100 persone ancora intrappolate

È in questo contesto che resta drammatica anche la situazione delle persone intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, nel distretto di Rasuwa. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti, ma oltre 100 persone sono ancora bloccate lì dentro. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche avverse e dall'elevata portata del fiume Bhotekoshi.

Il Nepal sta monitorando due laghi di sbarramento formatisi a monte della zona colpita dopo il collasso glaciale e le successive frane. Uno dei bacini ha iniziato a tracimare, facendo salire il livello del Bhotekoshi e alimentando il timore di nuove inondazioni a valle. Le autorità nepalesi stanno monitorando entrambi i laghi e hanno mantenuto alta l'allerta: il pericolo di nuove alluvioni difficilmente potrà essere considerato superato finché la situazione non sarà stabilizzata.