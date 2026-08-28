Ranucci via da Report, è bufera in Italia

Ma la decisione non è per niente accolta in modo pacifico, dentro e fuori la Rai e non placa le polemiche a partire dallo stesso Ranucci che da Favignana, dove si trova per una due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: ''Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti''.

E affonda: ''Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico''. Contro i due giovani giornalisti si scagliano anche gli storici inviati del programma, riuniti in assemblea.