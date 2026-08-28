In Nepal oltre 17mila bambini bisognosi assistenza urgente

Finora, secondo le notizie, si stima che siano morte 332 persone - tra cui almeno 14 bambini - e centinaia risultano ancora disperse. Si prevede che le cifre aumentino man mano che proseguono le operazioni di ricerca.

"I bambini di Rasuwa e Dhading hanno visto le loro vite letteralmente travolte davanti ai propri occhi in un lasso di tempo molto breve, con case, scuole e strutture sanitarie danneggiate. Troppi hanno perso la vita e i propri cari", ha affermato Alice Akunga, Rappresentante dell'Unicef in Nepal.