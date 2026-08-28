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In Nepal oltre 17mila bambini bisognosi assistenza urgente

Le alluvioni hanno lasciato migliaia di minori senza casa e senza accesso a istruzione e cure mediche.
In Nepal oltre 17mila bambini bisognosi assistenza urgente
Imago
Fonte ats ans
elaborata da Redazione
In Nepal oltre 17mila bambini bisognosi assistenza urgente
Le alluvioni hanno lasciato migliaia di minori senza casa e senza accesso a istruzione e cure mediche.

KATHMANDU - Unicef, in Nepal oltre 17.000 bambini bisognosi assistenza urgente

NEW YORK (ats ans) - Almeno 17.000 bambini sono stati colpiti dalle devastanti alluvioni che il 26 agosto hanno distrutto i distretti nepalesi di Rasuwa, Nuwakot e Dhading.

Finora, secondo le notizie, si stima che siano morte 332 persone - tra cui almeno 14 bambini - e centinaia risultano ancora disperse. Si prevede che le cifre aumentino man mano che proseguono le operazioni di ricerca.

"I bambini di Rasuwa e Dhading hanno visto le loro vite letteralmente travolte davanti ai propri occhi in un lasso di tempo molto breve, con case, scuole e strutture sanitarie danneggiate. Troppi hanno perso la vita e i propri cari", ha affermato Alice Akunga, Rappresentante dell'Unicef in Nepal.

"Con il bilancio delle vittime ancora in aumento, sappiamo che questa tragedia è lontana dall'essere finita. I bambini sopravvissuti alle alluvioni ora affrontano rischi sempre maggiori di malattie, malnutrizione, violenza e sfruttamento. L'Unicef è sul campo e sta potenziando il proprio sostegno, ma abbiamo urgente bisogno di maggiori risorse per raggiungere ogni bambino in difficoltà".

Le alluvioni improvvise hanno spazzato via o isolato intere comunità, causando gravi danni a strade, ponti, impianti idroelettrici, reti idriche e di telecomunicazioni, rendendo le zone colpite in gran parte inaccessibili e ostacolando la distribuzione degli aiuti di prima necessità. Almeno quattro strutture sanitarie hanno subito gravi danni, impedendo a bambini e famiglie di accedere all'assistenza sanitaria proprio quando ne hanno più bisogno.

Inoltre, 18 scuole sono state completamente distrutte e altre 20 hanno subito danni, privando i bambini di spazi sicuri in cui imparare, giocare e riprendersi. Decine di scuole si trovano in prossimità delle sponde dei fiumi nelle zone colpite e rimangono a rischio.

Si stima che 10.000 bambini in età scolare abbiano ora bisogno di sostegno urgente per continuare la loro istruzione, compreso l'accesso a centri didattici temporanei, materiale didattico sostitutivo e sostegno psicosociale sia per i bambini che per gli insegnanti. L'Unicef chiede 17,2 milioni di dollari USA per sostenere la propria risposta di emergenza e favorire la ripresa iniziale fino a quando non sarà valutata l'entità complessiva dei bisogni.

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