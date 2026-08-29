Milo Yiannopoulos arrestato dall'ICE

Yiannopoulos è rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del suo visto dopo essere arrivato nel 2019 e gli è stato notificato un ordine definitivo di espulsione da un giudice dell'immigrazione lo scorso 22 luglio per non essersi presentato alla sua udienza in merito. «Rimarrà in custodia dell'ICE in attesa dell'espulsione», ha dichiarato il dipartimento, che sovrintende all'ICE, nel messaggio, accompagnato da una foto segnaletica.

Il commentatore è stato uno dei primi sostenitori del presidente statunitense Donald Trump e ha espresso appoggio per la stretta sull'immigrazione da lui voluta, anche se si è poi allontanato almeno in parte dal movimento di Trump. Ha scritto per il quotidiano di destra statunitense Breitbart News e ha sostenuto Trump durante la campagna elettorale del 2016, ma più recentemente è stato critico nei confronti del leader statunitense.