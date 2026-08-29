Superati i 630 morti, quasi 3000 i dispersi

Le prime 48-72 ore successive a un disastro naturale rappresentano generalmente il periodo decisivo per trovare persone ancora vive. Le operazioni sono però ostacolate dalla distruzione di lunghi tratti stradali e dai danni alle infrastrutture di comunicazione, che rendono difficile raggiungere le zone isolate e distribuire cibo, medicinali e ripari temporanei.

A complicare ulteriormente le ricerche è il rischio di nuove inondazioni. Ieri le autorità nepalesi hanno avvertito che alcuni laghi formatisi in seguito alla frana che ha provocato l'alluvione potrebbero tracimare, riversando altra acqua nelle vallate.