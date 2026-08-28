Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Davanti al locale sarebbe scoppiata una discussione con un gruppo di giovani, che avrebbero fatto rumore con un'auto. La lite sarebbe poi degenerata e il 14enne avrebbe colpito il pensionato, facendolo cadere pesantemente a terra. L'uomo ha perso conoscenza. Portato all'Ospedale CHUV di Losanna, è morto dopo alcuni giorni.

Negli ultimi giorni di vita dell'uomo, mentre era ancora in pericolo di vita, è nato uno dei suoi nipoti ed è morto uno dei suoi cani, al quale era molto affezionato. Il pensionato aveva lavorato in passato per l'azienda di fornitura energetica Romande Energie. Gli amici lo descrivono come un uomo sportivo e gioioso, appassionato di moto, sci, escursioni e canicross. Un amico di lunga data ricorda inoltre i viaggi compiuti insieme in Lapponia e racconta quanto il 72enne fosse felice per l'arrivo del nuovo nipote.