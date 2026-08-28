Code e traffico di deviazione, i Grigioni prendono tempo sulle nuove sanzioni
Il Parlamento grigionese aspetta la sentenza sul modello di sanzioni adottato a Birsfelden prima di valutare nuove misure contro il traffico di deviazione.
COIRA - Il Gran Consiglio grigionese ha deciso oggi di seguire la linea del Governo in merito al divieto di aggirare gli ingorghi. L'Esecutivo intende attendere prima di prendere ulteriori provvedimenti fino a quando non ci sarà una sentenza giudiziaria riguardo al modello di sanzioni adottato dal comune di Birsfelden (BL).
Sull'asse nord-sud e sulla N28, nei Grigioni si formano regolarmente ingorghi durante l'alta stagione turistica e nei fine settimana. In caso di colonna, molti automobilisti deviano sulle strade dei paesi circostanti, al punto che a tratti nemmeno i residenti riescono più a transitare.
L'UDC grigionese vorrebbe migliorare la situazione introducendo un divieto di aggirare le colonne sul modello di Birsfelden, dove dal 2025 vige un divieto di transito su diverse strade di quartiere per bloccare il traffico di deviazione. Chi si ferma meno di 15 minuti nelle zone interessate viene multato. Il controllo del passaggio avviene in modo automatizzato. L'UDC ha proposto uno studio di fattibilità basato su un meccanismo analogo a quello di Birsfelden.
L'Esecutivo grigionese ha tuttavia tirato il freno a mano. Nella risposta alla mozione dell'UDC, ha sottolineato che il modello Birsfelden è ancora oggetto di procedimenti giudiziari pendenti. "Il Governo ritiene opportuno attendere prima di tutto di fare chiarezza sulla situazione giuridica, ossia una sentenza passata in giudicato, prima di impiegare ulteriori risorse per l'elaborazione e la verifica di un altro progetto pilota", ha scritto.
Il Parlamento ha accolto favorevolmente questa riserva. Il Centro, il PLR, il PS e il PVL hanno seguito la posizione del Governo. A nulla è servita l'insolita alleanza tra Verdi e UDC, che avevano inoltrato interventi parlamentari di tenore simile. La soluzione del Governo è troppo lenta e contiene troppo poco, ha spiegato ad esempio la granconsigliera ecologista Anita Mazzetta.
Anche la parte avversa era dell'opinione che occorresse intervenire. Tuttavia, il deputato del PLR Bruno Loi ha evidenziato che non bisogna dimenticare che la soluzione di Birsfelden colpirebbe e sanzionerebbe in primo luogo gli ospiti, e i Grigioni vivono di turismo. Il deputato del Centro Franz Sepp Caluori ha poi aggiunto: "Cerchiamo con calma una soluzione intelligente".
Alla fine, il Gran Consiglio ha preferito la proposta del Governo a quella dell'UDC con 67 voti contro 41. Di conseguenza, per il momento l'Esecutivo non deve presentare alcun progetto al Parlamento.