Code e traffico di deviazione, i Grigioni prendono tempo sulle nuove sanzioni

Il Parlamento ha accolto favorevolmente questa riserva. Il Centro, il PLR, il PS e il PVL hanno seguito la posizione del Governo. A nulla è servita l'insolita alleanza tra Verdi e UDC, che avevano inoltrato interventi parlamentari di tenore simile. La soluzione del Governo è troppo lenta e contiene troppo poco, ha spiegato ad esempio la granconsigliera ecologista Anita Mazzetta.

