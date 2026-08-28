Targhe, nomi e indirizzi recuperati in massa da eAutoIndex: sospetto abuso

In base alle informazioni disponibili finora, il recupero dei dati è avvenuto tramite un'interfaccia tecnica. La loro raccolta massiccia potrebbe essere utilizzata in modo improprio, è stato precisato. Sono ipotizzabili, ad esempio, richieste di pagamento relative a presunte multe o pedaggi esteri.

Si sono verificati tentativi di estorsione nei confronti dell'azienda che gestisce "eAutoIndex" e del cantone di Vaud. I cinque Cantoni hanno già sporto denuncia o lo faranno a breve, è stato aggiunto.