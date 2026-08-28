Coira non vuole abbandonare il contante

La delibera del Gran Consiglio grigionese fa seguito a una mozione presentata dall'UDC. Il gran consigliere Martin Bettinaglio (Centro) ha presentato un controprogetto che ha ottenuto la maggioranza in aula, attenuando l'originale. Anche la stessa UDC ha attenuato la propria mozione, ma ha dovuto accettare il controprogetto di Bettinaglio.

Alla fine, quest'ultimo è stato approvato con 83 voti a favore, 30 contrari e quattro astensioni. A opporsi è stato principalmente il PLR, che da un lato ha criticato il fatto che un'iniziativa dal testo quasi identico sarebbe comunque stata sottoposta al popolo, creando così una sovrapposizione, e dall'altro ha individuato alcune ambiguità nella proposta. In particolare, non sarebbe chiaro il significato dell'aggiunta secondo cui dovrebbe essere offerta una soluzione in contanti, qualora ciò fosse "ragionevole".