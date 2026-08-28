Crans-Montana, nuova incriminazione: è un'ex municipale

Per tutte le 17 persone indagate vengono ipotizzati i reati di omicidio, lesioni personali e incendio colposi. La comproprietaria e cogerente del locale, Jessica Moretti, è stata incriminata anche per falsità in documenti.

Per Jessica Moretti e il marito Jacques, con il quale condivide proprietà e gestione del Le Constellation, sono previsti due nuovi interrogatori il 26 ottobre e il 2 dicembre. Il calendario potrebbe tuttavia subire cambiamenti dopo che recentemente Jacques Moretti è stato posto in carcere preventivo per violenze commesse contro la moglie.