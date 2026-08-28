BERNA
Escursionista muore dopo una caduta nel bosco
Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia avvenuta durante un'escursione a Oberried.
Polizia cantonale BE
Fonte Ats
Escursionista muore dopo una caduta nel bosco
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Escursionista muore dopo una caduta nel bosco
Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia avvenuta durante un'escursione a Oberried.
Escursionista muore dopo una caduta nel bosco
Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia avvenuta durante un'escursione a Oberried.
OBERRIED AM BRIENZERSEE - Un 67enne vallesano è morto ieri durante un'escursione in solitaria a Oberried (BE) sulle sponde del lago di Brienz, quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato lungo un pendio nel bosco. Lo riferisce oggi in una nota la polizia cantonale bernese.
Terze persone hanno avvisato la polizia della presenza di un uomo privo di sensi. I soccorsi allertati immediatamente hanno tuttavia potuto soltanto constatarne il decesso.
Secondo le prime ricostruzioni il malcapitato stava camminando dal Bitschigrind in direzione di Ebligen. Il ministero pubblico dell'Oberland sta conducendo un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
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