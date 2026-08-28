Salvano un giovane che rischiava di annegare nell'Aare, ora vengono premiati

Guhr ha raggiunto il malcapitato a nuoto, si è immerso per soccorrerlo e lo ha quindi portato a riva. Per l'intervento ha ricevuto una medaglia d'onore, mentre a Köster è stata consegnata una lettera di ringraziamento. I riconoscimenti sono stati conferiti da Stephan Böhlen, membro del Christophorus-Rat della SSS.

«Non è scontato che anche i giovani intervengano quando altri sono in difficoltà», ha commentato Böhlen. Il Christophorus-Rat, fondato nel 1946, valuta i casi di salvataggio segnalati alla SSS e premia con una medaglia d'onore i comportamenti ritenuti particolarmente esemplari.