Salvano un giovane che rischiava di annegare nell'Aare, ora vengono premiati
Andreas Guhr e Julia Köster sono intervenuti dopo aver sentito delle grida di aiuto.
Andreas Guhr e Julia Köster sono intervenuti dopo aver sentito delle grida di aiuto.
BERNA - La Società svizzera di salvataggio (SSS) ha premiato un uomo e una donna che lo scorso giugno hanno salvato un giovane che rischiava di annegare nell'Aare.
Andreas Guhr e Julia Köster si trovavano nei pressi di Rubigen (canton Berna) quando hanno sentito delle grida di aiuto provenire dal fiume. Secondo quanto comunicato dalla SSS, il ragazzo si trovava in un mulinello e finiva ripetutamente con la testa sott'acqua. Era inoltre la prima volta che nuotava nell'Aare.
Guhr ha raggiunto il malcapitato a nuoto, si è immerso per soccorrerlo e lo ha quindi portato a riva. Per l'intervento ha ricevuto una medaglia d'onore, mentre a Köster è stata consegnata una lettera di ringraziamento. I riconoscimenti sono stati conferiti da Stephan Böhlen, membro del Christophorus-Rat della SSS.
«Non è scontato che anche i giovani intervengano quando altri sono in difficoltà», ha commentato Böhlen. Il Christophorus-Rat, fondato nel 1946, valuta i casi di salvataggio segnalati alla SSS e premia con una medaglia d'onore i comportamenti ritenuti particolarmente esemplari.