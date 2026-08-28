Dopo il disastro in Nepal, in Svizzera sale l'inquietudine: «Cocktail esplosivo tra le Alpi»

Questa valutazione segue l'onda di piena che si è verificata mercoledì al confine tra Nepal e Tibet. Secondo l'esperto Christophe Ancey, a causare il disastro è stata un'onda generata dalla rottura di una diga naturale di ghiaccio e roccia. Un'onda di questo tipo è composta per oltre il 90 percento da acqua e si muove molto rapidamente.

Secondo Ancey, l'onda sull'Himalaya era alta venti metri. La sua portata ha raggiunto circa 20'000 metri cubi al secondo.