È stata l'estate più calda e secca di sempre

I livelli d'acqua sono dunque risultati nettamente inferiori alla media in diversi laghi e nel Reno, mentre sull'arco alpino sono rimasti tendenzialmente più elevati a causa della fusione dei ghiacciai che ha compensato la mancanza di precipitazioni.

Correlata alla scarsità di volume d'acqua presente nei bacini è la loro temperatura particolarmente elevata: in diversi corsi d'acqua sono stati superati i valori massimi registrati durante le estati torride del 2003 e del 2018. Ad esempio, il 14 luglio l'Aare a Berna ha raggiunto i 24,82 gradi, superando così il precedente record di 24,12 registrato il 4 agosto 2022. Quando la portata d'acqua è bassa, infatti, i torrenti e i fiumi si riscaldano più rapidamente sotto l'intensa radiazione solare, ponendo inoltre molti organismi acquatici in situazione di stress.