VAUD
Fiamme in un magazzino a Ecublens: allerta per il forte fumo
Disagi alla viabilità e aria irrespirabile: l’incendio preoccupa autorità e residenti della zona.
20Minutes
Fonte Ats
Fiamme in un magazzino a Ecublens: allerta per il forte fumo
Disagi alla viabilità e aria irrespirabile: l’incendio preoccupa autorità e residenti della zona.
LOSANNA - Il cantone di Vaud ha allertato questa sera la popolazione in merito a un incendio accompagnato da un forte sviluppo di fumo a Ecublens. Le fiamme sono divampate nel magazzino dell'azienda Thévenaz-Leduc, un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali.
L'avviso è stato diffuso tramite la piattaforma AlertSwiss. La popolazione è stata invitata a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione e climatizzazione. È stato inoltre raccomandato di evitare la zona interessata e di informare i vicini, aggiunge AlertSwiss.
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