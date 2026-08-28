Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita
Un turista di Taiwan ha rianimato il malcapitato, che, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un infarto.
Un turista di Taiwan ha rianimato il malcapitato, che, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un infarto.
ZURIGO - Gesto eroico, in quel di Zurigo, per un turista di Taiwan. L'uomo ha raccontato al portale "The Liberty Times" che durante il suo soggiorno estivo in Svizzera, ha rianimato un uomo, salvandogli la vita. Il malcapitato si era portato le mani al collo prima di accasciarsi a terra, e si presume abbia avuto un infarto.
Il fatto è avvenuto il 25 agosto intorno alle 17 in un locale del quartiere storico di Niederdorf.
Dopo l’accaduto, il valoroso Peter ha raccontato la sua esperienza su Facebook: «Per le strade di Zurigo ho visto un turista avere improvvisamente un infarto. La rianimazione cardiopolmonare che ho imparato come volontario mi ha permesso di salvarlo. Sono felice di aver aiuto qualcuno in Svizzera - sono orgoglioso», ha scritto.
Nel suo Paese, Peter ha prestato servizio per circa otto anni come volontario nei pompieri di Luzhu, nella città di Taoyuan (nord-ovest di Taiwan). È in quel contesto che ha appreso le tecniche di rianimazione che, secondo il resoconto, ha potuto applicare con successo a Zurigo.
Dopo il suo intervento, il turista è stato elogiato dalla polizia locale e dai soccorritori per il coraggio e la prontezza. «Polizia, soccorritori e presenti hanno esclamato: ‘Ben fatto!’», ha detto l'uomo.
20Minuten ha chiesto ulteriori ragguagli al Servizio di protezione e soccorso di Zurigo. Quest'ultimo, per motivi di privacy, non ha però potuto fornire ulteriori dettagli.
Il portavoce Marco Grendelmeier evidenzia comunque che «indipendentemente dal caso specifico, il coraggio civile ha ancora un grande valore nella nostra società».
E ricorda che quando ci si ritrova davanti a un'emergenza è bene coinvolgere più persone e collaborare assegnando i compiti: dalla chiamata di emergenza, alla rianimazione vera e propria, fino alla ricerca di un defibrillatore.
«Situazioni di questo tipo sono sempre molto stressanti per chi presta il primo soccorso, quindi avere conoscenze di primo intervento può essere di grande aiuto e dare sicurezza», conclude Grendelmeier. «A Zurigo abbiamo la fortuna che i nostri agenti della polizia municipale sono formati e portano sempre con loro un defibrillatore su ogni veicolo».