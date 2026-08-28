Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita

Dopo l’accaduto, il valoroso Peter ha raccontato la sua esperienza su Facebook: «Per le strade di Zurigo ho visto un turista avere improvvisamente un infarto. La rianimazione cardiopolmonare che ho imparato come volontario mi ha permesso di salvarlo. Sono felice di aver aiuto qualcuno in Svizzera - sono orgoglioso», ha scritto.

Nel suo Paese, Peter ha prestato servizio per circa otto anni come volontario nei pompieri di Luzhu, nella città di Taoyuan (nord-ovest di Taiwan). È in quel contesto che ha appreso le tecniche di rianimazione che, secondo il resoconto, ha potuto applicare con successo a Zurigo.