"Fortezza Lindenhof": attivisti occupano la piazza, polizia schierata in forze
La storica piazza zurighese diventa centro di iniziative su guerra, migrazione e tecnologia, mentre la presenza delle forze dell’ordine resta alta.
La storica piazza zurighese diventa centro di iniziative su guerra, migrazione e tecnologia, mentre la presenza delle forze dell’ordine resta alta.
ZURIGO - Questa sera, venerdì 28 agosto, alcuni attivisti hanno occupato la piazza Lindenhof, nel centro storico di Zurigo, annunciando l'intenzione di utilizzarla per diversi giorni per iniziative politiche, discorsi e concerti.
Diversi veicoli della polizia e numerosi agenti sono stati schierati intorno al Lindenhof. Secondo l'agenzia BRK News, alcuni agenti, con elmetti e dispositivi antisommossa, sono stati dislocati nei diversi accessi alla piazza. Inizialmente non era chiaro se la polizia intendesse adottare ulteriori misure.
Gli occupanti, che hanno ribattezzato l'area occupata "Fortezza Lindenhof", hanno esposto diversi striscioni. Uno di questi riportava tra l'altro la scritta "Solidarietà invece del riarmo".
In un comunicato diffuso tramite Telegram, gli organizzatori hanno motivato l'iniziativa facendo riferimento alle guerre e ai conflitti nel mondo, alla politica migratoria europea, al riarmo e al ruolo delle aziende tecnologiche e produttrici di armi.
Il gruppo ha annunciato un «programma politico e musicale variegato» per i giorni dell'occupazione. Per venerdì sera sono previsti concerti, discorsi e DJ set, mentre il programma dovrebbe proseguire sabato mattina. Tra i temi indicati figurano Palestina, migrazione e confini, sorveglianza, data center e antimperialismo.
Nel corso della serata gli organizzatori hanno inoltre invitato tramite Telegram altre persone a unirsi all'occupazione, esortandole a non lasciarsi intimidire dalla presenza della polizia. Sono stati indicati anche percorsi alternativi per raggiungere il Lindenhof dal lago o dal fiume Limmat.
Secondo il programma pubblicato dagli organizzatori, l'occupazione dovrebbe proseguire fino a domenica.