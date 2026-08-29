Attacco russo con droni vicino a Kyiv: decine i morti
Colpite anche abitazioni, una casa di riposo e infrastrutture civili; avviate indagini per negligenza.
Colpite anche abitazioni, una casa di riposo e infrastrutture civili; avviate indagini per negligenza.
KYIV - Almeno 37 persone sono morte in un attacco russo con droni contro un deposito di munizioni a Myla, villaggio situato a ovest di Kiev. Più di 40 persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito il governatore della regione di Kiev, Tymur Tkatschenko.
L'attacco è avvenuto venerdì sera e ha provocato ingenti danni anche nelle aree circostanti. «Sono state danneggiate case residenziali, così come una casa di riposo per anziani e disabili», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.
Oltre 300 soccorritori sono stati impegnati nelle operazioni. Secondo Zelensky, quasi 400 persone sono state messe in salvo. La procura ucraina ha aperto un'inchiesta per «negligenza d'ufficio», mentre secondo fonti russe il bersaglio dell'attacco era un deposito di munizioni contenente anche componenti per droni a lungo raggio.
La principale strada che collega Kiev con l'ovest del Paese è stata chiusa per diversi chilometri per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento degli incendi. Nella tarda mattinata di sabato il traffico è stato parzialmente ripristinato.
Zelensky ha inoltre sottolineato che «le munizioni non devono trovarsi accanto a case e altri edifici residenziali», annunciando l'avvio di procedimenti penali.
Altri morti in Ucraina e Russia
Nella regione meridionale di Odessa, un attacco russo ha provocato un morto e tre feriti, secondo quanto riferito dal governatore Oleh Kiper. Cinque camion per il trasporto di cereali sono andati a fuoco e altri tre sono rimasti danneggiati. Secondo Mosca, l'obiettivo era il porto di Ismajil e, in particolare, alcune autocisterne e strutture per lo scarico del carburante.
Non sono mancati gli attacchi in direzione opposta. Nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite, secondo le autorità locali. Almeno un'altra persona sarebbe inoltre morta in attacchi ucraini con droni sulla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Altre tre persone sono rimaste ferite.
Kiev e le aree circostanti sono da giorni interessate da continui allarmi aerei. Sabato mattina, inoltre, una ragazza di 14 anni è rimasta uccisa in un altro attacco con droni nel distretto di Boryspil, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.
La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata con l'invasione russa del febbraio 2022, continua a provocare un numero crescente di vittime civili, mentre i due eserciti intensificano gli attacchi reciproci.