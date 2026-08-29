Attacco russo con droni vicino a Kyiv: decine i morti

Altri morti in Ucraina e Russia

Nella regione meridionale di Odessa, un attacco russo ha provocato un morto e tre feriti, secondo quanto riferito dal governatore Oleh Kiper. Cinque camion per il trasporto di cereali sono andati a fuoco e altri tre sono rimasti danneggiati. Secondo Mosca, l'obiettivo era il porto di Ismajil e, in particolare, alcune autocisterne e strutture per lo scarico del carburante.