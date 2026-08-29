«Spendo diversi milioni all'anno»
Dopo il grave infortunio del 2022, il tedesco è stato tormentato da preoccupazioni finanziarie
Dodici collaboratori, i viaggi, gli alberghi... il tennista paga tutto.
Dopo il grave infortunio del 2022, il tedesco è stato tormentato da preoccupazioni finanziarie
Dodici collaboratori, i viaggi, gli alberghi... il tennista paga tutto.
NEW YORK - Alexander Zverev ha raccontato quanto possa essere costoso, nel tennis, mantenere una struttura professionale ai massimi livelli. La squadra del tedesco, numero 2 del mondo, è composta da dodici persone, tra allenatori, medico, massaggiatore e collaboratori del management. Collaboratori ai quali... deve pagare lo stipendio.
In una conversazione con Jens Knossalla, il 29enne ha quantificato le sue spese annuali in «un numero a sette cifre». Senza indicare un importo preciso, ha parlato di «alcuni milioni di dollari all'anno», pensando appunto agli stipendi, ma anche ai voli, agli alberghi e ad altri costi legati ai viaggi.
Il tedesco considera queste spese un investimento per la propria carriera, anche se il grave infortunio subito nella semifinale del Roland Garros del 2022 lo ha spinto a interrogarsi sulla sostenibilità del suo stile di vita. «ti dici: ok, quindi la vita che conduco non posso più continuare a viverla in questo modo, perché non guadagno più quei soldi».
Oltre a quelle legate ai collaboratori, le preoccupazioni - ha spiegato - riguardavano anche la possibilità di continuare a permettersi l'appartamento a Monte Carlo, visto che i costi continuano anche quando un tennista è fermo per infortunio.
Gli investimenti fatti hanno comunque pagato visto che, quest'anno, Zverev ha raggiunto il principale traguardo della carriera, conquistando il Roland Garros. Quel successo gli ha dato respiro, visto che ancora adesso, per non perdere competitività, continua a sostenere spese nell'ordine di diversi milioni di dollari all'anno.